اليابان تتجه إلى تخفيف طوارئ كورونا في 39 محافظة
طوكيو - أ ش أ
أعلن مسؤولون يابانيون، أن حكومة بلادهم تخطط لرفع حالة الطوارئ المعلنة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في 39 محافظة من مقاطعات البلاد الـ 47، وهي خطوة قد تؤدي إلى الاستئناف التدريجي للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المقيدة.
وقال المسؤول - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيضع اللمسات الأخيرة على الخطة يوم الخميس بعد سماع آراء لجنة من الخبراء.
وكانت الحكومة قد خططت بالفعل لرفع حالة الطوارئ في المحافظة الأقل تضررا من تفشي الفيروس التاجي، ولكنها حتى بعد الرفع الجزئي لإعلان الطوارئ، ستواصل مطالبة الناس بعدم خفض حذرهم من الفيروس لمنع ارتفاع معدلات العدوى.
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