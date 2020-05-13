واشنطن تدعو الحكومة الأفغانية إلى العمل مع طالبان بعد هجومين في أفغانستان

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة الأفغانية إلى العمل مع حركة طالبان لتقديم الجناة للعدالة، وذلك بعد هجومين وقعا أمس الثلاثاء على مستشفى مدني وجنازة.

ووصف بومبيو الهجوم على مستشفى في كابول، والذي كان من بين ضحاياه أطفال حديثو الولادة وأمهات جدد، بأنه "عمل من الشر المحض".

وأدانت طالبان الهجومين ووصفتهما بأنهما "شنيعان"، حسب بيان.

ووقع مسلحو طالبان اتفاقا مع الولايات المتحدة يوم 29 شباط/فبراير، هدفه هو التمهيد لاتفاق سلام مع الحكومة في كابول.

وقال بومبيو: "طالما ليس هناك خفض مستدام للعنف وعدم تحقيق تقدم كاف نحو تسوية سياسية قائمة على التفاوض، ستظل أفغانستان عرضة للإرهاب".