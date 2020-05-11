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روحاني يقيل وزير الصناعة مع تعرض الاقتصاد لضربة عنيفة من كورونا

08:05 م الإثنين 11 مايو 2020
روحاني يقيل وزير الصناعة مع تعرض الاقتصاد لضربة عنيفة من كورونا

حسن روحاني

طهران - (د ب أ)

أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، في الوقت الذي تكافح فيه بلاده للحفاظ على استمرار الاقتصاد الذي يعاني من العقوبات وسط انتشار كبير لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان على الموقع الرسمي للوزارة، قوله إنه تمت إقالة رضا رحماني، وحل محله وزير لتسيير أعمال الوزارة دون ذكر أسباب.

وكان قد تم نقل رحماني للمستشفى في أواخر فبراير بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.

وتشرف الوزارة بشكل مباشر على بعض من أكبر المجموعات الصناعية في إيران، ومن بينها شركة "إيران خودرو" الحكومية لصناعة السيارات وشركة "ايميدرو" القابضة للتعدين والمعادن.

حسن روحاني إيران فيروس كورونا رضا رحماني

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