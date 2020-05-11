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هولندا: الإصابات بكورونا تصل إلى 42826 حالة والوفيات 5459 حالة

10:45 ص الإثنين 11 مايو 2020
هولندا: الإصابات بكورونا تصل إلى 42826 حالة والوفيات 5459 حالة

أرشيفية

أمستردام- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 42826 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.

ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 4559 حالة، فيما تعافي 322 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وانقضت قرابة عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة في هولندا.

فيروس كورونا أمستردام هولندا

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