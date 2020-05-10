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سفير مالطا يعلن استقالته بعد تشبيه ميركل بأدولف هتلر

10:29 م الأحد 10 مايو 2020
سفير مالطا يعلن استقالته بعد تشبيه ميركل بأدولف هتلر

أنجيلا ميركل

لندن - (بي بي سي)

تقدم سفير مالطا لدى فنلندا باستقالته في أعقاب تشبيهه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وكتب السفير المالطي، مايكل زاميت تابونا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ 75 عاما، أوقفنا هتلر. فمن يوقف أنجيلا مركيل؟ لقد حققت أحلام هتلر في السيطرة على أوروبا".

لكن هذا المنشور حُذف بعد ذلك.

وقال إيفاريست باراتولو، وزير خارجية مالطا، لصحيفة تايمز أوف مالطا إن ألمانيا ستتلقى اعتذارا رسميا نظير ما أقدم عليه السفير.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للسفير بحذف التصريحات "على الفور" بمجرد انتباهه لها.

وتولى زاميت منصب سفير مالطا في فنلندا عام 2014، لكنه منذ ذلك الحين لم يدل بأي تصريحات مثيرة لخلافات مع دول أخرى.

ويُعرف عن السفير المالطي لدى فنلندا أنه تولى المنصب بقرار سياسي، لكنه ليس دبلوماسيا محترفا في نظر كثيرين.

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