استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بسبب كورونا

رام الله (أ ش أ)

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور أي اختراق من المتطرفين وسلطات الاحتلال باقتحام المسجد ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.

وأوضح المجلس أن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق.

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