أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بسبب كورونا

03:21 م الأحد 10 مايو 2020
استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بسبب كورونا

المسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور أي اختراق من المتطرفين وسلطات الاحتلال باقتحام المسجد ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.

وأوضح المجلس أن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق.

...

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى فيروس كورونا

الخبر التالى:

كونتي: إيطاليا ربما تخفف إجراءات الاغلاق قبل يونيو المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4122885

    عدد المصابين

  • 1451573

    عدد المتعافين

  • 280877

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم: انتهاء مشكلة عدم ظهور أيقونة البحث