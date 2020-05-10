يكشف النتائج في دقائق.. واشنطن تعتمد اختبارًا جديدًا للكشف عن فيروس كورونا

كتب- محمد صفوت:

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السبت، باستخدام اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتقول شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الاختبار الجديد، يكشف بسرعة أكبر عن أجزاء من البروتينات المعروفة باسم المستضدات الموجودة في الفيروس أو داخله عن طريق اختبار العينات التي تم جمعها من تجويف الأنف باستخدام المسحات.

وتظهر نتائج الاختبار الجديد خلال دقائق فقط، لكنه لا يكشف كافة أنواع العدوى النشطة، على عكس اختبارات تفاعل سلسلة البوليميراز التي تكون أكثر دقة ولكنها تستغرق وقتًا أطول لإظهار النتائج.

وقالت الإدارة في بيان لها السبت، إن الاختبار يمكن أن يكتشف بسرعة عن شظايا بروتينات الفيروس في عينات يتم جمعها من مسحات من داخل تجويف الأنف، خلال دقائق، مقارنة بوسائل الفحص الأخرى المستخدمة للكشف عن الفيروس.

ويُعد اختبار المستضدات النوع الثالث من الاختبار الذي تجيزه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتقول الشبكة الإخبارية الأمريكية، إن هناك احتمالات لحدوث نتائج كاذبة من الاختبار الجديد، ما يدفع إلى ضرورة إجراء اختبار "pcr" كاختبار إضافي، مؤكدة أنه حال ثبت الإصابة بالاختبار الجديد فإن النتائج تكون دقيقة للغاية.

وتم إصدار إذن الاستخدام في حالات الطوارئ في 8 مايو الجاري لشركة "Quidel Corporation" وتم اعتماد الاختبار بواسطة تعديلات تحسين المختبر السريري من خلال التجارب والتطوير.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإنه يمكن إجراء ملايين الاختبارات اليومية للأمريكيين فور بدء إنتاج الكمية المطلوبة، ويتميز الاختبار بتصميم أبسط من اختبار "pcr" وبتكلفة أقل.

وأصاب الوباء في الولايات المتحدة، التي أجرت أكثر من ٨.٤ مليون اختبار فصح للكشف عن كورونا، أكثر من ١.٢ مليون شخص وقتل أكثر من ٧٧ ألفا آخرين، لتصبح أكثر البلاد تضررًا من فيروس كورونا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.