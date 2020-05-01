وكالة أنباء كوريا الجنوبية تتحدث عن نشاط علني لكيم جونج أون

وكالات:

تحدثت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، عن نشاط علني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد انتشار شائعات مؤخرًا عن وفاته، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

هذا وكانت صحيفة نيويورك بوست أكدت أن رئيس الاستخبارات التايوانية كشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذي وردت شائعات مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب.

وقال تشيو كو تشنج، مدير مكتب الأمن القومي (NSB) في تايوان، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "مريض"، وإن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات، حسبما نشرت "تايوان نيوز".

وقدم تشيو، وصفا غامضا لصحة الزعيم الكوري الشمالي عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة كيم المحتملة، وقال التقرير إنه ضحك ورفض الرد عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة بالفعل.