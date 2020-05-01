الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 225 حالة

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 225، حتى مساء اليوم الجمعة، بارتفاع حالتين عن الحصيلة التي أُعلِن عنها صباح، فيما سجل إجمالي عدد المصابين 16 ألفا و101 حالة.

وذكرت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم - أن عدد الحالات الخطرة، بلغ 103 مصابين، فيما بلغ عدد الخاضعين إلى أجهزة تنفس اصطناعي 83 مصابا.

وكانت إسرائيل أعلنت صباح اليوم، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، ارتفع إلى 223 حالة.