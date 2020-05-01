أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 225 حالة

10:54 م الجمعة 01 مايو 2020
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 225 حالة

فيروس كورونا

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 225، حتى مساء اليوم الجمعة، بارتفاع حالتين عن الحصيلة التي أُعلِن عنها صباح، فيما سجل إجمالي عدد المصابين 16 ألفا و101 حالة.

وذكرت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم - أن عدد الحالات الخطرة، بلغ 103 مصابين، فيما بلغ عدد الخاضعين إلى أجهزة تنفس اصطناعي 83 مصابا.

وكانت إسرائيل أعلنت صباح اليوم، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، ارتفع إلى 223 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل

الخبر التالى:

الولايات المتحدة.. إجمالي الإصابات يتخطى مليون و62 ألفًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة مايو.. كيف وصلت إصابات كورونا في مصر إلى مستوى 350؟ (تفاعلي)