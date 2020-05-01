الصحة الإماراتية: تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بـكورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة 13 ألفا و38 حالة.

وأكدت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة- تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 111 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 114 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2,543.