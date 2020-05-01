أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة الإماراتية: تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بـكورونا

01:04 م الجمعة 01 مايو 2020
الصحة الإماراتية: تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بـكورونا

تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بـكورونا في الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة 13 ألفا و38 حالة.

وأكدت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة- تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 111 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 114 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2,543.

هذا المحتوى من

الإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين ترسل فريقين طبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر: "محور التنمية وقاعدة الإنتاج"