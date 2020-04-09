المرصد السوري: عشرات القتلى في هجوم لتنظيم داعش في حمص

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع يشنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في حمص.

وأوضح المرصد أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى".

وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات والقصف الجوي تسبب حتى الآن في مقتل 18 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى جانب 11 من عناصر داعش.