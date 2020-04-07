بوتين: سننتصر على كورونا بالعمل المنظم والمنضبط

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، عن طريق العمل المنظم والمنضبط.

وأضاف بوتين - خلال جلسة عمل عبر الفيديو لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع العلماء والمختصين في الأوبئة، اليوم /الثلاثاء/ - "أود أن أشكر زملاءنا المتخصصين وعلماء الفيروسات والأطباء على التوصيات التي يصيغونها لجميع مستويات الحكومة من أجل اتخاذ قرارات فعالة، ولنتمكن من تقديم التوصيات ذات الصلة للمواطنين في هذا الوضع الصعب".

وتابع: "إذا تصرفنا بكفاءة وبطريقة منظمة ومنضبطة، فإننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا بأقل الخسائر"، مشيرا إلى أن الوضع مع الفيروس في بلاده "غير ميؤوس منه تماما".

وفي سياق آخر، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، يخضع لمجموعة من الإجراءات لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بيسكوف - في بيان اليوم - أن "الرئيس الروسي لا يرتاد أماكن تجمع الناس، أما الأشخاص الذين يلتقيهم يخضعون لفحوص طبية صارمة".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يخضع لعزل ذاتي، أشار بيسكوف إلى أن بوتين حضر إلى الكرملين مؤخرا، حيث ترأس اجتماعا حول تنمية الشرق الأقصى الروسي"، مضيفا أن الرئيس الروسي يواصل لقاءاته مع عدد محدود من الأشخاص، مشددا على أن المشاركين في هذه اللقاءات يخضعون لفحوص طبية دقيقة، حيث يجرى تحليل عيناتهم لكشف وجود فيروس كورونا مسبقا.

وتعليقا على لقطات فيديو تظهر بوتين يصافح بيده المشاركين في الاجتماع الأخير، قال بيسكوف:" إن هؤلاء الأشخاص خضعوا قبل ذلك لفحوص طبية دقيقة، وإن رئيس الدولة يحتفظ بحقه في التمسك بالأدبيات المعتادة".

وكشف بيسكوف أيضا أن الرئيس بوتين يجري تحليلا لوجود فيروس كورونا عندما يجد طبيبه ذلك ضروريا، مضيفا أنه لا يعلم تفاصيل بروتوكول إجراء هذا التحليل.