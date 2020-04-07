أبخازيا تغلق الحدود مع روسيا بشكل كامل بسبب تفشي كورونا
ابخازيا - (أ ش أ)
وقع القائم بأعمال رئيس أبخازيا، فاليري بامبا، اليوم الثلاثاء، أمرًا بإغلاق حدود الدولة مع روسيا أمام جميع فئات المواطنين، اعتبارًا من غد الأربعاء.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لرئاسة الدولة في أبخازيا أنه تقرر: "الحد من دخول جميع المواطنين إلى جمهورية أبخازيا عن طريق نقاط العبور على الحدود مع روسيا، ابتداء من 12 مساء من يوم 8 إلى 20 أبريل، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأوضح المكتب الصحفي أن حظر العبور لا ينطبق على أعضاء الهيئات الدبلوماسية للدول الأجنبية المعتمدة لدى أبخازيا، وعلى أعضاء إدارة الحدود التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية في أبخازيا، وعلى القاعدة العسكرية الروسية الموحدة، وكذلك سائقي المركبات، التي تقوم بنقل البضائع الدولية.
وأيد البرلمان الأبخازي في اجتماع استثنائي، أواخر الشهر الماضي، مرسوم القائم بأعمال رئيس الجمهورية، فاليري بامبا، بفرض حالة الطوارئ في الجمهورية، اعتبارا من 28 مارس، في إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وفى وقت سابق اتخذت حكومة أبخازيا إجراءات حجر صحي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ولا توجد حالات مؤكدة مختبرياً للفيروس التاجي في أبخازيا.
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