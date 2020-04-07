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إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بكورونا

12:31 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بكورونا

البرلمان الإيراني

طهران- (أ ش أ):

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر اليوم الثلاثاء أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد جاءت ايجابية لـ 11 نائبا.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن مجلس الشورى عقد صباح اليوم أول جلسة علنية في العام الايراني الجديد (بدأ في 20 مارس الماضي) وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وترأس الجلسة العلنية نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان في غياب رئيسه علي لاريجاني الذي يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد 19.

وافتتحت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي بحضور ثلثي أعضائه البالغ عددهم 290 نائبا.

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البرلمان الإيراني علي أكبر رنجبر فيروس كورونا

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