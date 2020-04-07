ترامب يعلن عن تقدم عظيم في علاج وباء كورونا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إلى أن الشركات ستسلم الولايات قرابة الـ166 مليون كمامة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار جهودها لمواجهة وباء كورونا.

وأعلن أنه جاري تصنيع الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي، لتوزيعها على المستشفيات في إطار جهود مكافحة كورونا، كما سيتم إرسال ملايين الأقنعة والقفاذات الطبية إلى مختلف الولايات.

وذكر ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، أن الولايات المتحدة، حققت تقدمًا في البحث عن علاج لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك علماء فرنسيين وشركات أمريكية يعملون على التوصل إلى لقاح بشكل سريع لمواجهة وباء كورونا