ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 38 حالة
الرياض- ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 38 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إلى تسجيل 121 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 2523 إصابة.
وأوضح أنه تم تسجيل تعافي 63 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 551 حالة.
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سجّلت 61 حالة إصابة جديدة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإلتزام بالإرشادات والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع .
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