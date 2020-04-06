تسجيل حالة وفاة وعشرين إصابة جديدة بـ"كورونا" في قبرص

نيقوسيا - أ ش أ

أعلنت السلطات القبرصية اليوم الإثنين وفاة مريض مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر "76 عاما"، وتسجيل عشرين حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 446 مصابا ، بينهم 10 في القواعد البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء قبرص نقلا عن السلطات في البلاد إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء تفشي الوباء ارتفع إلى 13 حالة، كما تم تأكيد الحالات الجديدة بعد إجراء تحاليل لـ 792 شخصا.

ومن جانبه ، قال عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء الدكتور ليونتيوس كوستريكيس - خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة القبرصية - إنه تم تأكيد 446 حالة مصابة بفيروس "كورونا" ، وإنه تم إجراء 10946 تحليلا من قبل المعهد القبرصي للأعصاب والوراثة وقسم "الميكروبيولوجي" بمستشفيات منظمة الخدمات الصحية القبرصية والمختبرات الخاصة، مشيرا إلى شفاء 37 شخصاً من الفيروس عقب تلقيهم العلاج داخل المستشفيات.