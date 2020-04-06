اليمن يطالب المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي

عدن - (أ ش أ):

طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، باتخاذ موقف جاد لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي كان آخرها استهداف السجن المركزي في محافظة تعز.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن القصف الإرهابي من الانقلابيين، استهدف السجن المركزي بمحافظة تعز وتركز على سجن النساء، وأسفر عن استشهاد 6 سجينات بينهن أم وطفلتها التي جاءت لزيارتها، وجرح العديد من السجينات، محملة الميليشيا الانقلابية، كامل المسؤولية القانونية لكل الدماء التي سفكت منذ بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية وحتى اليوم.

ودعت الوزارة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها جرائم حرب، تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقوانين الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة.

واستنكرت الوزارة اليمنية وبشدة صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان في العالم أمام انتهاكات الحوثي التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.