صدمة في لندن بعد وفاة 5 من عمال الحافلات بسبب كورونا

كتبت - إيمان محمود

توفي خمسة من العاملين بالحافلات في لندن بعد إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

وقالت "يونايت" وهي أكبر نقابة عمالية في بريطانية، إن السائقين كانوا يقومون بعمل بطولي في العاملين بالقطاع الصحي ومجال الرعاية إلى أماكن عملهم، واصفة فقدانهم بأنه "مأساة".

وقال الأمين الإقليمي بيتر كافاناغ إن النقابة ستساعد العائلات "بكل طريقة ممكنة".

فيما أعربت مؤسسة "النقل من أجل لندن" عن حزنها بسبب وفاة العاملين الخمس، في حين قال عمدة لندن صادق خان إنه "دُمّر تماما".

وقالت "بي بي سي"، إن ثلاثة من العمال المتوفين كانوا سائقين وفيما كان يعمل الاثنين الآخرين في وحدات التحكم.

وقالت "يونايت" إنها اتصلت بصديق خان عمدة لندن الذي اتفق مع وجهة نظرها حول "بوجوب حماية سائقي الحافلات بالكامل".

قال كافانا: "نحن ملتزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لجعل قيادة الحافلات آمنة خلال هذه الأزمة غير المسبوقة".

تشمل تدابير السلامة الحالية سيارات التنظيف العميق، ونصب شاشات حول السائق ، وتوفير معقمات اليد وحجب المقاعد الأقرب للسائق.

فيما أكد عمدة لندن أنه سيواصل إدخال تحسينات عبر وسائل النقل العام في لندن لضمان وجود مستويات أعلى من الحماية.

وقال خان: "نحتاج جميعًا إلى لعب دورنا وهذا يعني انخفاض عدد سكان لندن الذين يستخدمون شبكة النقل العام. يُرجى اتباع القواعد. ابق في المنزل ولا تستخدم وسائل النقل العام ما لم يكن هناك مفر منه على الإطلاق".

وقال جاريث باول ، المدير العام للنقل البري في النقل من أجل لندن، إنهم يعرضون على شركات الحافلات التي عمل السائقون من أجلها "كل دعم ممكن".

وأضاف: "سلامة موظفينا وعملائنا هي أولويتنا المطلقة، وقد عملنا عن كثب مع شركات الحافلات، ورئيس البلدية ويونايت لتنفيذ مجموعة من التغييرات والتحسينات للحفاظ على شبكة الحافلات والمرائب آمنة لأولئك الذين يشغلونها ويستخدمونها ، وفقًا لنصيحة الصحة العامة في إنجلترا ".