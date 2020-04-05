فلسطين: مخيم جنين يتسلم مساعدات طبية وغذائية

رام الله - أ ش أ

تسلمت اللجنة الشعبية الفلسطينية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين ، طرودا غذائية من مكتب الرئيس الفلسطيني، فيما وزعت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة جنين، اليوم الأحد، مستلزمات طبية ومعقمات لعدد من لجان الطوارئ الفرعية .

وقال رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية حسن عموري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن اللجنة باشرت اليوم بوضع آلية لتوزيع الطرود الغذائية المقدمة من الرئيس محمود عباس والتي قامت بتسليمها مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس، وعددها ما يقارب 200 طرد لأهالي المخيم في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع انتشار الوباء العالمي المستجد لفيروس كورونا، مثمنا باسم فعاليات المخيم هذه اللفتة الإنسانية والوطنية.

من جهته ، أكد منسق لجنة الطوارئ في المحافظة أحمد القسام، أنه تم استكمال توزيع المستلزمات الطبية والمعقمات على لجان الطوارئ الفرعية تباعا لدعم جهودها في مكافحة انتشار وباء كورونا.