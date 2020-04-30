بعد إعلان إصابته بكورونا.. من هو رئيس وزراء روسيا "الغامض"؟

كتب- وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.

وأعلنت السلطات الروسية، تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، عقب إعلان ميخائيل ميشوستين، إصابته بفيروس كورونا.

من هو ميشوستين؟

ولد ميشوستين في العام 1966 ودرس علوم هندسة الأنظمة، قبل أن ينال شهادتي دكتوراه في الاقتصاد.

لديه ثلاثة أطفال ذكور ويحب البيانو والهوكي وهو عضو مشرف بنادي CSKA الروسي للهوكي.

قبل منصبه الجديد كان ميشوستين يرأس الخدمات الضريبية الفيدرالية في روسيا واكتسب سمعة بأنه تكنوقراطي بارع تمكن من إعادة تشكيل النظام المالي في البلاد بصورة ناجحة.

يتمتع ميشوستن، الذي وصفته تقارير أمريكية، بأنه لا يزال مجهول الهوية إلى حد كبير، بسمعة طيبة في الأوساط التجارية في روسيا كواحد من أكثر التكنوقراطيين فاعلية في البلاد وحصل على تقييمات حماسية بصفته رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا، وذبك بحسب "فورين بوليسي".

ومثل بوتين، فإن رئيس الوزراء الجديد من مشجعي الهوكي وشوهد في المباريات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في موسكو.

وتشير التقارير إلى أن ميشوستن ملحن متحمس كتب عددًا من الأغاني لمطربين روس مشهورين ، وفقًا لصحيفة فيدوموستي المالية الروسية.