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القبض على شخص بتهمة إطلاق نار تجاه سفارة كوبا في واشنطن

04:48 م الخميس 30 أبريل 2020
القبض على شخص بتهمة إطلاق نار تجاه سفارة كوبا في واشنطن

الشرطة الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على شخص، صباح اليوم الخميس، بعد أن أطلق النار من بندقية تجاه سفارة كوبا في العاصمة واشنطن.

وأعلنت الشرطة السرية - في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" - أن الضباط انطلقوا فورًا إلى السفارة الكوبية في شارع 16 جنوب غربي العاصمة في الساعة 2:15 صباح اليوم بتوقيت واشنطن بعد تقارير عن إطلاق نار.

وتم إلقاء القبض على الشخص الذي لم يتم الكشف عن اسمه بتهمة وجود سلاح ناري غير مرخص والهجوم بغرض القتل.

ولم يتم الإبلاغ بوقوع إصابات، وسيتم في وقت لاحق الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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Asha
الشرطة الأمريكية واشنطن تهمة إطلاق نار سفارة كوبا في واشنطن

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