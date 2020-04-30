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الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في نيويورك بسبب تفشي "كورونا"

11:00 ص الخميس 30 أبريل 2020
الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في نيويورك بسبب تفشي "كورونا"

بوتن و ترامب

موسكو- أ ش أ:

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة الفيروس التاجي بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك.

وأضاف بيسكوف:" أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".

كانت روسيا أرسلت في نهاية مارس الماضي طائرتي شحن خاصتين محملتين بمعدات طبية وسائل الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة. وسددت واشنطن نصف تكلفة شحنة المساعدة الإنسانية الروسية، فيما تكفل بالنصف الآخر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

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فلاديمير بوتين دونالد ترامب فيروس كورونا نيويورك

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