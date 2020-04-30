بعد تعافيهما من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا وخطيبته يحتفلان بقدوم طفلهما

وضعت كاري سيموندس، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مولودا ذكرا يتمتع بصحة جيدة في مستشفى بلندن يوم الأربعاء في موعد مبكر عما كان متوقعا.

كانت سيموندس (32 عاما) قد قالت أن من المنتظر قدوم الطفل في أوائل الصيف. ولم يتضح ما إذا كان جونسون (55 عاما) سيأخذ عطلة رعاية طفل في وقت تواجه فيه الحكومة أسوأ أزمة صحية منذ تفشي الإنفلونزا في عام 1918.

وقالت متحدثة ”رئيس الوزراء والسيدة سيموندس يسعدهما إعلان مولد ذكر يتمتع بصحة جيدة في مستشفى بلندن في وقت سابق من صباح اليوم... الأم والطفل في حالة جيدة جدا“.

وأضافت ”رئيس الوزراء والسيدة سيموندس يرغبان في توجيه الشكر لفريق التوليد بهيئة الخدمات الصحية الوطنية“. ولم يُعلن اسم المولود.

ويتوج وصول الصبي شهرا عاصفا بالنسبة لجونسون الذي عاد لعمله يوم الاثنين بعد شهر من إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا والذي أتعبه لدرجة إدخاله الرعاية المركزة في ذروة تفشي الجائحة.

وعانت سيموندس، مسئولة العلاقات العامة السابقة، كذلك من أعراض المرض لكنها تعافت أسرع.

طفل في داونينج ستريت

لم يُرزق الكثير من زعماء بريطانيا بأطفال أثناء توليهم السلطة، لكن الأمر أصبح أكثر شيوعا في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت في الفترة الأخيرة.

فقد أنجبت سامانثا زوجة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ابنتهما فلورنس في 2010، ووضعت شيري زوجة توني بلير مولودهما ليو في 2006.

وقبل ذلك أنجبت فرنسيس زوجة جون راسل، السياسي الليبرالي في القرن التاسع عشر، طفلين في عامي 1848 و1849 أثناء توليه السلطة.

وقال وزير المالية ريشي سوناك ”عظيم أن نسمع أن داونينج ستريت سيستقبل ساكنا جديدا“.

وقال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض ”خبر رائع. خالص التهاني لبوريس جونسون وكاري سيموندس“.

وتعيش سيموندس مع جونسون في داونينج ستريت منذ توليه رئاسة الوزراء في يوليو. وأعلنا في فبراير أنهما ينتظران مولودهما الأول وأنهما مخطوبان ويستعدان للزواج.

حياة جونسون الشخصية معقدة. فقد عُزل ذات مرة من الفريق السياسي لحزب المحافظين عندما كان في صفوف المعارضة بسبب كذبه بشأن علاقة خارج إطار الزواج. وانتهت زيجتان بالطلاق، وهو يرفض الإفصاح عن عدد أبنائه.

وفي 2013، وعندما كان جونسون رئيسا لبلدية لندن، حكم قضاة في محكمة استئناف بأن من حق الشعب أن يعرف أنه أقام علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة أنجبت له بنتا.

وكانت زوجة جونسون السابقة هي المحامية مارينا ويلر. وقد أنجبت له أربعة أطفال لكنهما أعلنا الانفصال في سبتمبر أيلول 2018، وتم الطلاق هذا العام.

وأعلنت سيموندس خطبتها لجونسون في فبراير. وقالت ”يعرف الكثيرون منكم بالفعل، لكن لأصدقائي الذين لم يعرفوا (أقول)، أتممنا الخطبة في نهاية العام الماضي... وسنرزق بطفل في أوائل الصيف“.