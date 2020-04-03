الكويتي لحقوق الإنسان يدعو لتجهيز مراكز إيواء للأطفال المصابين بكورونا

الكويت - أ ش أ

دعت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي الدكتورة سهام الفريح، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتجهيز مراكز إيواء؛ لاستقبال أطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند الضرورة.

وقالت رئيس لجنة حقوق الطفل في الديوان الفريح - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن بعض الأسر، وخصوصًا الوافدة، ليس لديها أقرباء للاعتناء بأطفالها في حالة إصابة الوالدين بفيروس "كورونا" وسلامة الأطفال، مما يعرضهم للخطر الشديد.

وأوضحت أن المادة السادسة من القانون الكويتي لحقوق الطفل، تنص على أن تتكفل الدولة بأولوية الحفاظ على حياة الطفل، وتنشئته تنشئة آمنة تكفل حماية حقوقه واحترامها في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.

كما دعت لدواع إنسانية بحتة، إلى الإفراج عن السجينات الحاضنات لأطفال، خوفا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن القلق الشديد تجاه ذلك، مشيدة بإجراءات الحكومة الكويتية في التصدي لهذا الوباء الفتاك والحد من انتشاره، خاصة الكوادر التي تقف في الصفوف الأمامية.

يذكر أن الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان أنشئ عام 2015، ويشرف عليه مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت، وله شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه واختصاصاته.