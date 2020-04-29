الجيش الليبي: أي خرق للميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بقوة

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وكانت قد دعت ستيفانى وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة إلى أن تستجيب أطراف النزاع في ليبيا الى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وان تقوم بوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان.

وأشارت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو الخميس الماضي، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن المدنيين الليبيين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذى يؤدى الى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذى يهدد الجميع.

وأضاف أن الاقتصاد الليبى خسر فى الفترة الاخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب الانخفاض فى أسعار النفط فى ذات الوقت الذى تواجه البلاد تفشى كورونا فى وجود نظام صحي مدمر واقتصاد فى وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشري.

وعبرت القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى تمارسها قوات حكومة الوفاق، التى استولت على ست مدن فى الساحل الغربي لليبيا وأكدت أن هؤلاء يقومون بعمليات انتقامية وكذلك عمليات نهب للممتلكات وحرق لها .

وأضافت أن البعثة الأممية لديها قلق بالغ كذلك من استمرار القصف العنيف والقتال على المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس .