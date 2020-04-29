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رئيس الوزراء الباكستاني يناقش مع بيل جيتس وضع جائحة كورونا

09:29 م الأربعاء 29 أبريل 2020
رئيس الوزراء الباكستاني يناقش مع بيل جيتس وضع جائحة كورونا

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

إسلام آباد - أ ش أ

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصالا هاتفيا مع بيل جيتس رئيس مؤسسة بيل وميلندا جيتس، حيث بحثا الوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الجهود المبذولة لاستئصال مرض شلل الأطفال،

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية إن عمران خان ثمن دعم مؤسسة جيتس والشركاء الدوليين الآخرين لبلاده خلال الأزمات غير المسبوقة، وأكد أن باكستان تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا،

من جانبه، قال بيل جيتس إن فيروس كورونا يعد تهديدا عبر العالم، وثمن جهود حكومة باكستان لحماية الشعب وسبل العيش للفئات الضعيفة من المجتمع.

ومن جهة أخرى، وافق رئيس الوزراء الباكستاني على حزمة خضراء تحفيزية كجزء من جهود الحكومة لتوسيع الغطاء الأخضر وخلق فرص العمل للشباب في البلاد خاصة في أعقاب أزمات جائحة فيروس كورونا، وتعد الحزمة الخضراء التحفيزية جزءا من مشروع زراعة 10 مليار شجرة بهدف تعزيز المزرعة والغابات الطبيعية في البلاد.

وأكد خان أن مخاطبة القضايا المناخية وتعزيز الغطاء الأخضر للبلاد من أولويات الحكومة الحالية، وأوضح أن الحكومة تسعى من خلالها لتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز أهداف من باكستان الخضراء والنظيفة.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن باكستان يمكن أن تواجه آثارا مالية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع للمجلس الاستشاري بوزارة الخارجية الباكستانية- أنه تحد للحكومة بأن تحمي الشعب من الوباء وكذلك تنقذه من المجاعة.

وقال إن توسيع الاتحاد الأوروبي نظام المعمم للأفضليات لباكستان حتى 2022م أمر مشجع، آملا في أن تنجح باكستان في مجموعة العمل المالي الدولية.

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Asha
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بيل جيتس فيروس كورونا مرض شلل الأطفال

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