"بوينج" تسرح 16 ألف موظف بسبب خسائر كورونا

واشنطن - أ ش أ

أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية للطيران، اليوم الأربعاء، تخفيض 10% من إجمالي القوى العاملة لديها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهاون في خطاب للموظفين -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "الانخفاضات الجديدة في معدلات الإنتاج والتأثير المستمر لفيروس كورونا على تجارتنا ستجبرنا على تخفيض حجم القوى العاملة.. أشعر بالأسف لاضطراري الإعلان عن هذا الخبر، لكني أردت أن تعرفوا المعلومة مني أولا وسجلت هذا الفيديو حتى تسمعوها مني مباشرة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد إطلاعها على النص المكتوب تفهمت أن تخفيض عدد الموظفين بنحو 10% تقريبا، ما يعادل نحو 16 ألف وظيفة في بوينج، سيتم تطبيقه عبر مجموعة من التسريحات التطوعية وأخرى غير تطوعية وتسريحات تخص الدورة الطبيعية للعمل كما هو ضروري.

وأشار كالهاون إلى أن الشركة تتوقع قدرتها على استئناف إنتاج خط طائرات "بوينج 737 ماكس" في عام 2021، رغم قرار سلطات الطيران العالمية بعدم تحليق تلك الطائرة على مستوى العالم بعد حادثين فتاكين، إلا أن الإنتاج سيكون 31 طائرة فقط من طراز "737 ماكس" كل شهر خلال ذروته في العام المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تعاني من أزمات اقتصادية قبل تطور تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وعلى إثره زادت معاناة صناعة الطيران والسفر والسياحة بأكملها على كلا الصعيدين العالمي والمحلي.