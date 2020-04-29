روسيا: تمديد حظر دخول الأجانب بسبب كورونا إلى أجل غير مسمى

موسكو - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مددت الحظر العام على دخول الأجانب البلاد إلى أجل غير مسمى، في ظل جائحة كورونا.

وكان من المقرر سلفا أن ينتهي حظر دخول الأجانب إلى روسيا الأسبوع الجاري، وكان يستثني من يحملون تصاريح إقامة.

وقال ميشوستين في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الحكومية (تاس): "وقعت على أمر تنفيذي لتمديد هذه الفترة حتى تنتهي مكافحة العدوى".

واقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا من 100 ألف حالة الأسبوع الجاري، ليتجاوز الإصابات التي سجلتها الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة.

وتحتل روسيا حاليا المرتبة الثامنة من حيث تفشي المرض على الصعيد الوطني، بعدد أكبر من الحالات التي سجلتها أي من دول الاتحاد السوفيتي السابق.