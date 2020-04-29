تحليل "د.ب.أ": 157 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 6 آلاف

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الأربعاء أكثر من 157500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1300 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6056 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 211 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 120400 مصاب من الفيروس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 41800 إصابة)، كما سجلت 1708 حالات وفاة على الأقل حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت 32100 حالة إصابة، و1171 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 31400 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1307 حالات على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (319.7 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 189.5 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الثلاثاء، تراجع معدل الاستنساخ مجددا إلى 0.9، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.