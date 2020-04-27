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حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي

08:24 م الإثنين 27 أبريل 2020
حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي

خليفة حفتر

وكالات

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين، إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي، بناء على رغبة الشعب الليبي، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي دمر ليبيا وجرها لمنزلق خطير.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلتها قناة ليبيا الآن، إن الجيش رهن إشارة الشعب، وسيعمل على رفع معاناة الشعب الليبي، وأن مصلحة الشعب من أولويات الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام معارك بين قوات الجيش الليبي، وقوات ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس المدعومة من تركيا.

خليفة حفتر الجيش الليبي ليبيا طرابلس حكومة الوفاق

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