حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي

وكالات

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين، إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي، بناء على رغبة الشعب الليبي، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي دمر ليبيا وجرها لمنزلق خطير.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلتها قناة ليبيا الآن، إن الجيش رهن إشارة الشعب، وسيعمل على رفع معاناة الشعب الليبي، وأن مصلحة الشعب من أولويات الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام معارك بين قوات الجيش الليبي، وقوات ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس المدعومة من تركيا.