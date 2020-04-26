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وزير الصحة البريطاني لا يرجِّح إنتاج لقاح كورونا هذا العام

03:02 م الأحد 26 أبريل 2020
وزير الصحة البريطاني لا يرجِّح إنتاج لقاح كورونا هذا العام

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

لندن - أ ش أ
رجّح وزير الصحة البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، ألا تتمكن بلاده من إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل العام المقبل.
وقال راب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني: "نبحث في احتمالية إنتاج لقاح، ليس مرجحا أن يؤتي ذلك بثماره هذا العام لكنه قد يكون مهما جدا إذا كانت هناك موجات شديدة من فيروس كورونا حول العالم قادمة في الطريق".
بدورها، أكدت جينا رادفورد، النائبة السابقة لرئيس الخدمات الطبية البريطانية، توقعات وزير الصحة، قائلة إن على العامة أن يكونوا واقعيين بشأن الوقت المطلوب لإنتاج لقاح لـ(كوفيد-19)، وأن اللقاح قد لا يكون جاهزا حتى بعض الوقت في العام المقبل".
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن 20 ألفا و319 حالة وفاة، و148 ألفا و377 إصابة مؤكدة.

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