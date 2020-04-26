ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 9265 حالة

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 929 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9265 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، على موقعها الإلكتروني، الأحد، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 83 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1012 حالة.

ولفتت إلى فحص 2584 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 82289.