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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15,398 حالة

11:03 ص الأحد 26 أبريل 2020
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15,398 حالة

وزارة الصحة الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 15,398 مصابا، واستقرار عدد الوفيات عند 199 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 6,602 حالة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه وفقا للمعطيات الصادرة عن الصحة الإسرائيلية، وصفت حالة 132 مصابا بـ "الخطيرة"، منهم 100 مصاب موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، وهناك 93 مصابا وصفت حالتهم بـ"المتوسطة"، و8,372 مصابا وصفت حالتهم بـ "الطفيفة".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان ترك منصبه وقرر الانتقال إلى وزارة الإسكان، بعد 10 أعوام من إشغاله منصب وزير الصحة أو نائبا للوزير.
وطالت ليتسمان الكثير من الانتقادات حول إدارة وزارة الصحة لأزمة فيروس كورونا، وسط مطالب بتعيين وزير مهني.

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وزارة الصحة الإسرائيلية فيروس كورونا

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