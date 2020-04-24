جورجيا الأمريكية تعيد فتح بعض أنشطتها التجارية رغم انتقادات ترامب

نيويورك - (د ب أ):

مضت ولاية جورجيا الأمريكية اليوم الجمعة، قدما في إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، على الرغم من مخاوف خبراء الصحة والبيت الأبيض وبعض رؤساء البلديات المحليين، أن تكون هذه الخطوة من جانب الولاية الجنوبية الشرقية تتم على نحو سريع للغاية.

وفي أول رفع للقيود على نطاق واسع في البلاد ، سمح الحاكم الجمهوري للولاية بريان كيمب للأنشطة التجارية غير الضرورية مثل صالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر وصالونات الوشم وصالات البولينج بإعادة فتح أبوابها.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعطى كيمب "الضوء الأخضر" وقال إن الانشطة التجارية "يجب أن تتخذ مسارًا أبطأ قليلاً وأن تتريث".

وحثت كيشا لانس بوتومز ،عمدة مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا السكان على البقاء في منازلهم على الرغم من أمر كيمب، فيما تواصل الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك ارتفاعها في الولاية.

وقالت بوتومز لشبكة "سي إن إن" الإخبارية : "لم يتغير شيء. ما زال الناس يصابون بالعدوى. لا يزال المصابون يموتون. ليس لدينا علاج لهذا الفيروس".

وقد تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة الآن 50 ألف حالة وفاة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.