السودان يعلن السبت غرة رمضان
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أن يوم السبت المقبل هو غرة شهر رمضان لعام ١٤٤١ هجرية.
وقال مجمع الفقه الإسلامي السوداني، مساء اليوم الخميس، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان بصريا وبالأجهزة البصرية، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت غرة شهر رمضان المعظم.
وهنأ المجمع الشعب السوداني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.
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