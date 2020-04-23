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الجزائر: توقيف 3 عناصر دعم للإرهابيين بولايتي وهران وغرداية

05:27 م الخميس 23 أبريل 2020
الجزائر: توقيف 3 عناصر دعم للإرهابيين بولايتي وهران وغرداية

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي وهران (شمال غرب) وغرداية (وسط).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت قوات الجيش أمس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وغرداية".

وأضاف أنه تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).

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وزارة الدفاع الجزائرية الإرهاب ولاية وهران الجزائر

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