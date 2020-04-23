أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

عباس: كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

07:25 ص الخميس 23 أبريل 2020
عباس: كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة ”لاغية تماما“ اذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عباس ”إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا سوف نعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الدولتين (أمريكا وإسرائيل) لاغية تماما وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة“.

وتابع عباس ”سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا“.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها والتي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل.

وقال عباس: ”لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتسمك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية“.​

محمود عباس إسرائيل أمريكا الضفة الغربية

الخبر التالى:

نيوزيلندي يقاضي رئيسة الوزراء نظرا للإغلاق المفروض بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. الحكومة تجتمع وتعلن مواعيد الحظر الجديدة في رمضان