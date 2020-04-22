ألمانيا تعلن استئناف جهود إحلال السلام في أوكرانيا الأسبوع المقبل

برلين - (د ب أ)

يعقد وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، مباحثات عبر الفيديو الأسبوع المقبل، لمحاولة إحياء محاولات إحلال السلام في شرق أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذكر اليوم الأربعاء أنه تحدث إلى نظرائه، في فرنسا وروسيا وأوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، واتفقوا جميعا على أن هناك جوانب عديدة مما التزمت به الدول الأربع في الاجتماع الذي انعقد في باريس في ديسمبر لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وقال ماس للصحفيين قبل إجراء مكالمة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "من المهم أن نعطي تنفيذ هذه الجوانب دفعة جديدة واتفقنا، وذلك من دواعي سروري، أن يتم عقد مؤتمر عبر فيديو بصيغة نورماندي الأسبوع المقبل على مستوى وزراء الخارجية".

ومن ناحية أخرى، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيًا اليوم وناقشا قضية أوكرانيا.

واندلع الصراع بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من الكرملين في شرق البلاد عام 2014، بعد فترة قصيرة من ضم بوتين لشبه جزيرة القرم، وشهد الصراع مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

يشار إلى أن المحادثات التي توسطت فيها ألمانيا وفرنسا حققت بعض التقدم، بما في ذلك وقف إطلاق النار الهش وتبادل الأسرى، ولكن لا يوجد حل في الأفق. كما لم يدخل اتفاق السلام الذي تم إبرامه عام 2015 حيز التنفيذ إلى حد كبير.

وعقد بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول اجتماع مباشر أثناء المحادثات في باريس مع ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، بشأن الانتخابات في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون، وبشأن الوصول إلى الحدود الشرقية لأوكرانيا مع روسيا في منطقة الصراع.

كان زيلينسكي، أوضح في باريس أن أوكرانيا يجب أن تستعيد السيطرة على الحدود قبل أي تصويت، في حين قال بوتين أنه يجب إجراء الانتخابات أولا.