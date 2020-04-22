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كورونا.. إيطاليا تعلن وصول 300 طبيب وممرض أجنبي

08:21 م الأربعاء 22 أبريل 2020
كورونا.. إيطاليا تعلن وصول 300 طبيب وممرض أجنبي

وزير العمل الإيطالي لويجي دي مايو

روما - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، وصول 300 طبيب وممرض أجنبي من الخارج لتقديم الدعم لبلاده في ظل الأزمة الناجمة عن حالة طواريء تفشي فيروس كورونا.

وكتب دي مايو - في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إن الأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الصحي يقومون بورديات عمل قاسية في هذه الأسابيع لإنقاذ الأرواح، ويستريح هؤلاء الأشخاص بضع ساعات كل ليلة، لأنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأضاف دي مايو أنه "لدعم العاملين في مستشفياتنا نقوم باستقدام العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخارج، وحتى الآن يساعدنا أكثر من 330 طبيبا وممرضا تم إرسالهم من دول أجنبية لدعم كوادرنا البيضاء"، مشيرا الى أن "العديد من المستشفيات الميدانية المرسلة إلينا من الخارج بإمكانها استيعاب أكثر من ألف مريض".

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