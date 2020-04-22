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الكرملين: كورونا ليس من صنع الإنسان

01:15 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الكرملين: كورونا ليس من صنع الإنسان

دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يرفض توجيه أي اتهامات باطلة لأي جهة حول أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاصطناعي، ووصفها بغير المقبولة ولا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن الأصول الاصطناعية المزعومة للفيروس، قوله "في حالة عدم وجود معلومات كافية يدعمها ويتحقق منها العلم ... نعتقد أنه من غير المقبول ومن المستحيل اتهام أي شخص بلا أساس".

وأضاف المتحدث الرئاسي أنه مقابل كل خبير يدعي أو يلمح إلى أن الفيروس من صنع الإنسان، كان هناك خبيران يستبعدان أصوله الاصطناعية.

وقال بيسكوف: "إذن، كلا الجانبين يتحدثان بدون أي دليل. وعلى الأرجح، نحن لا نعرف ما يكفي للتوصل إلى أي استنتاجات".

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