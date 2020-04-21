الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا بـ480 مليار دولار

وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسته اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات بقيمة 480 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغرى، في مواجهة تداعيات كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة أمس، عن تمنيه بموافقة مجلس الشيوخ على حزمة اقتصاد إضافية لمساعدت الشركات الصغيرة.