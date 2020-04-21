كورونا يلغي "الخيم الرمضانية" ببلديتين في الإمارات

أبو ظبي- (د ب أ):

أعلنت بلديتا الشارقة وأم القيوين في الإمارات عن إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية لهذا العام 2020، والتي تشهد إقبالاً من الجمهور، تزامناً مع بداية الشهر الكريم.

وذكرت صحيفة " البيان " الاماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن هذا القرار يأتي في إطار حرص البلديتين على أداء دورهما المجتمعي كونه جزءاً من منظومة خط الدفاع الأول في الحد من انتشار فيروس "كورونا" وعملاً بالتوجيهات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة من أجل مجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هناك خططاً ممنهجة تقوم بها البلدية للحد من الفيروس، وتقوم دائماً بعمل القرارات الملائمة، التي تتفق مع أهداف الإمارة في مواجهة هذا التحدي والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكل ما تقوم من أجل المجتمع وأفراده وتجاوز هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة، من أجل إيقاف إصدار تصاريح خيم إفطار الصائمين، التي تتم إقامتها سنوياً بالقرب من المساجد خلال الشهر الفضيل.

بدوره أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة إن البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية للتأكد من عدم إقامة أية خيمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب الخيمة وإزالتها فوراً.

من جانبه، أكد خلفان سالم مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين سيتم توزيع وجبات الإفطار على سكنات العمال من قبل مؤسسة الشيخ سعود للأعمال الخيرية والانسانية، ودور البلدية سوف يتمثل في الإشراف على تلك الوجبات، والتأكد من سلامتها.

ودعا كل الجهات إلى التعاون وعدم نصب الخيم الرمضانية، حيث ستكون هناك مراقبة دورية وحملات تفتيشية من قبل عناصر التفتيش التابعة للبلدية، للتأكد من عدم نصب تلك الخيم.