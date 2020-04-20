ترامب: نسعى لتحويل 75 مليون برميل نفط للمخزون الاستراتيجي بعد انخفاض سعره

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تسعى لتحويل 75 مليون برميل نفط، إلى المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، بعد انخفاض أسعار النفط الذي حدث اليوم.

وفي أسوأ يوم على على الإطلاق للنفط الأمريكي، هبط سعر البرميل بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، تسليم شهر مايو، إلى -37 دولار (37 دولار تحت الصفر)، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة (18.34 بتوقيت جرينتش).

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.