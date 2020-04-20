بوتين يؤكد لمادورو أن التدخل الأجنبي في شؤون فنزويلا أمر غير مقبول

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التدخل الأجنبي في شؤون فنزويلا أمر غير مقبول، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما أعلن الكرملين اليوم الاثنين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه، خلال الاتصال الهاتفي، "أكدت روسيا من جديد دعمها للحكومة الفنزويلية فيما يتعلق بالتنظيم السلمي لنزاعات السياسة الداخلية والقائم على الحوار الوطني"، وشددت على أن التدخل الأجنبي الهدام في الشؤون الفنزويلية أمر غير مقبول.

وأضاف الكرملين أن بوتين ومادورو ناقشا زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية-الفنزويلية، وتحديدًا في المجال التجاري والاقتصادي. كما تناولا الوضع في سوق النفط العالمية.

وأكد البيان أن الرئيسين "عند تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في سوق النفط العالمية، شددا على الأهمية الكبيرة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار (أوبك +) بشأن خفض متفق عليه لإنتاج النفط".