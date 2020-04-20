ترامب: أجرينا 4.1 مليون فحص كورونا وهو أعلى معدل في العالم

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن بلاده مستمرة في حربها ضد وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم أجروا ملايين الفحوصات الطبية للكشف عن مصابين جدد بالفيروس التاجي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إنهم أجروا 4 مليون و180 ألف، اختبار فحص لوباء كورونا، وهو الأعلى في العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هذا يعزز جهودهم في محاربة الوباء القاتل، مشيدًا بالجهود المبذولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.