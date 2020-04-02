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‏إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

05:30 م الخميس 02 أبريل 2020
‏إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

علي لاريجاني

وكالات:
أعلن البرلمان الإيراني إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن مسؤول صحي إيراني، ارتفاع وفيات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3160، فيما تجاوزت الإصابات 50468.
وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

علي لاريجاني البرلمان الإيراني فيروس كورونا

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