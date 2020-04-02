بريطانيا: ارتفاع الوفيات اليومية بسبب كورونا إلى قرابة الـ600
لندن- (د ب أ):
ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في بريطانيا مجددا، حيث سجلت رقما قياسيا يوميا جديدا بلغ 569 اليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف.
وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة ارتفع إلى نحو 34 ألف من 163 ألف شخص تم فحصهم، ولكن الخبراء الحكوميين يقدرون أن مئات الآلاف من الأشخاص مصابون.
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