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بريطانيا: ارتفاع الوفيات اليومية بسبب كورونا إلى قرابة الـ600

05:04 م الخميس 02 أبريل 2020
بريطانيا: ارتفاع الوفيات اليومية بسبب كورونا إلى قرابة الـ600

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في بريطانيا مجددا، حيث سجلت رقما قياسيا يوميا جديدا بلغ 569 اليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة ارتفع إلى نحو 34 ألف من 163 ألف شخص تم فحصهم، ولكن الخبراء الحكوميين يقدرون أن مئات الآلاف من الأشخاص مصابون.

فيروس كورونا لندن بريطانيا

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