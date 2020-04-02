تايوان تصدر قرارات جديدة تستهدف الوافدين من الخارج بأعراض كورونا

تايبيه- (د ب أ):

قالت السلطات التايوانية اليوم الخميس، إن أي شخص قادم من الخارج ستظهر عليه أعراض إصابة محتملة بفيروس كورونا المستجد، سيتم إرساله إلى مرافق تديرها الحكومة، بصورة مباشرة، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالفيروس في البلاد.

وقال نائب وزير الداخلية تشين تسونج ين، إن القادمين من الخارج ويعانون من الحمى أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو أي علامات أخرى للإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي يصيب الجهاز التنفسي، سيتم احتجازهم ابتداء من غدا الجمعة.

وبعد أن تظهر الفحوص سلبية إصابتهم بالفيروس، سيُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم لقضاء 14 يوما آخرى من الحجر الإلزامي.

وقال تشن في مؤتمر صحفي تم بثه لتليفزيونيا، إن "الإجراء يهدف إلى منع المصادر المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، من دخول مجتمعنا."

وقد تم الكشف عن الإجراء الأشد صرامة، بعد أن أعلنت تايوان اليوم الخميس تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19، من بينهم ثمانية مواطنين عائدين من الخارج.

يذكر أن تايوان أعلنت حتى الآن، عن تسجيل 339 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينهم خمس حالات وفاة. وقد تعافى 50 شخصا من المرض، بحسب مركز القيادة المركزية للوباء.