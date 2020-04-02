إيران: تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا المتحور خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 50.468 وإجمالي المتوفين إلى 3160 والمتعافين إلى 16.711.

وذكرت الوزارة أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 69 مليون مواطن عبر الانترنت للتأكد من سلامتهم من الاصابة بالفيروس.